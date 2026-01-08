Atelier dessine-moi un poème Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

Atelier dessine-moi un poème

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 15:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Tout public

Mettez en image, aux pastels, les poèmes enfantins choisis par notre médiatrice. Ensemble, vos créations formeront une exposition entre mots et couleurs.

Tout public sur inscription. .

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

