Atelier Dessine-moi un poney Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 15:30:00

2025-10-21

Les jardins de l’Éveil vous propose un atelier pour s’occuper d’un poney et pour faire un dessin.

Atelier sans parents.

De 4 à 6 ans. .

Les Jardins de l’Éveil Creac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

