Atelier, Dessine ta Nana La Distylerie Luçon
Atelier, Dessine ta Nana La Distylerie Luçon mercredi 1 avril 2026.
Atelier, Dessine ta Nana
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 16:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Un atelier créatif pour petits et grands !
Venez découvrir les Nanas, ces créatures joyeuses, puissantes et colorées, imaginées par l’artiste Niki de Saint-Phalle. À votre tour, munissez-vous d’un crayon et créez votre propre Nana. Attention, l’abus de couleur est vivement conseillé !
Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A creative workshop for young and old!
L’événement Atelier, Dessine ta Nana Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud