Atelier, Dessine ta Nana La Distylerie Luçon

Atelier, Dessine ta Nana

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

2026-04-01

Un atelier créatif pour petits et grands !

Venez découvrir les Nanas, ces créatures joyeuses, puissantes et colorées, imaginées par l’artiste Niki de Saint-Phalle. À votre tour, munissez-vous d’un crayon et créez votre propre Nana. Attention, l’abus de couleur est vivement conseillé !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Les enfants de moins de 8 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.

English :

A creative workshop for young and old!

