Atelier Dessine tes bottes de rêve Pavillon Blanc Henri Molina Colomiers samedi 4 octobre 2025.

Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier de dessin à l’effaceur avec l’artiste Eva Offredo.

Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

Mon nom est Billy des nuages, Eva Offredo, Éditions Maison Georges, 2024