Atelier « Dessine ton monstre » Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Atelier « Dessine ton monstre »
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Viens imaginer ton alter ego monstre avec l’illustratrice Rochelaise Jessie Désolée à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, sur inscription à partir de 6 ans.
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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com
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English : « Draw Your Own Monster » Workshop
Come create your own monster alter ego with Rochelaise illustrator Jessie Désolée at the Saint-Pierre d’Oléron Media Center—registration required for children ages 6 and up.
L’événement Atelier « Dessine ton monstre » Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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