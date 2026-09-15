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Atelier « Dessine ton monstre » Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux
Adresse
3 rue Franck Massé
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Atelier « Dessine ton monstre »

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Viens imaginer ton alter ego monstre avec l’illustratrice Rochelaise Jessie Désolée à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, sur inscription à partir de 6 ans.
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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55  mediatheque@saintpierreoleron.com

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English : « Draw Your Own Monster » Workshop

Come create your own monster alter ego with Rochelaise illustrator Jessie Désolée at the Saint-Pierre d’Oléron Media Center—registration required for children ages 6 and up.

L’événement Atelier « Dessine ton monstre » Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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