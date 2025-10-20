ATELIER DESSINER AVEC LA NATURE Saint-Clément-de-Rivière

ATELIER DESSINER AVEC LA NATURE

290 Parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-20

2025-10-20

Un atelier créatif où les végétaux deviennent crayons et pinceaux. À partir de petits morceaux de plantes, feuilles et fleurs, les participants imaginent et composent des insectes colorés, papillons et autres petites bêtes poétiques. Chacun repart avec plusieurs petites créations, véritables tableaux uniques inspirés de la nature.

Atelier animé par Florence (Les Petits Papiers de Flo).

À partir de 5 ans.

Durée 1h15. Réservation obligatoire. .

290 Parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28

English :

A creative workshop where plants become pencils and brushes. Using small pieces of plants, leaves and flowers, participants imagine and compose colorful insects, butterflies and other poetic little creatures.

German :

Ein kreativer Workshop, bei dem Pflanzen zu Stiften und Pinseln werden. Aus kleinen Pflanzenteilen, Blättern und Blumen erfinden und komponieren die Teilnehmer bunte Insekten, Schmetterlinge und andere poetische kleine Tiere.

Italiano :

Un laboratorio creativo in cui le piante diventano matite e pennelli. Utilizzando piccoli pezzi di piante, foglie e fiori, i partecipanti creano insetti colorati, farfalle e altre piccole creature poetiche.

Espanol :

Un taller creativo en el que las plantas se convierten en lápices y pinceles. Utilizando pequeños trozos de plantas, hojas y flores, los participantes crean coloridos insectos, mariposas y otras poéticas criaturitas.

