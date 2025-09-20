Atelier : Dessiner Lodève ! Office de Tourisme Lodévois et Larzac Lodève

Atelier : Dessiner Lodève ! Office de Tourisme Lodévois et Larzac Lodève samedi 20 septembre 2025.

Atelier : Dessiner Lodève ! 20 et 21 septembre Office de Tourisme Lodévois et Larzac Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Prêt de matériel si besoin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Atelier de dessin – Croquis urbain avec Cédric Ghestem

L’urban sketcher Cédric Ghestem vous invite à découvrir les secrets du croquis urbain lors d’ateliers ouverts à tous.

Au programme :

Dessin in situ dans les rues de Lodève

Une expérience formatrice pour affûter vos crayons et affiner votre regard sur la ville et son histoire

Office de Tourisme Lodévois et Larzac 7 Pl. du Rialto, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 49 93 96 »}]

Atelier de dessin – Croquis urbain avec Cédric Ghestem

© Cédric Ghestem