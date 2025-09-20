Atelier : Dessiner Lodève ! Office de Tourisme Lodévois et Larzac Lodève
Gratuit. Réservation obligatoire. Prêt de matériel si besoin.
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00
Atelier de dessin – Croquis urbain avec Cédric Ghestem
L’urban sketcher Cédric Ghestem vous invite à découvrir les secrets du croquis urbain lors d’ateliers ouverts à tous.
Au programme :
- Dessin in situ dans les rues de Lodève
- Une expérience formatrice pour affûter vos crayons et affiner votre regard sur la ville et son histoire
Office de Tourisme Lodévois et Larzac 7 Pl. du Rialto, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 49 93 96 »}]
© Cédric Ghestem