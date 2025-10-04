Atelier « Dessiner Ploeren » avec Sébastien Couëffic Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Atelier « Dessiner Ploeren » avec Sébastien Couëffic Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 4 octobre, 15h00 Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

Gratuit – Réservation sur www.ploeren.bzh

Pour apprendre à dessiner et croquer les rues et les façades de la ville facilement.

Dans le cadre de l’exposition The Old Main Road, l’artiste nous propose de déambuler au sein de la ville, observer, de faire le pas de côté pour trouver la poésie dans l’espace urbain, un atelier de dessin dans l’espace public pendant 1h30 pour trouver et pratiquer.

https://www.ploeren.bzh/agenda/atelier-dessiner-ploeren-avec-sebastien-coueffic/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan