Atelier dessins 11-14 ans Prix mangavore Espace éphémère Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

Atelier dessins 11-14 ans Prix mangavore

Espace éphémère Médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

En manque d’idées et des questions à poser ?



Viens à la médiathèque rencontrer Emmanuel Corrado, professionnel du dessin animé, qui te conseillera pour participer au concours de dessin Mangavore.

Espace éphémère Médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Short of ideas and questions to ask?



Come to the media library to meet Emmanuel Corrado, a professional cartoonist, who will advise you on how to enter the Mangavore drawing competition.

