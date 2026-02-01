Atelier dessins 11-14 ans Prix mangavore Espace éphémère Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère
Atelier dessins 11-14 ans Prix mangavore Espace éphémère Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère mercredi 11 février 2026.
Atelier dessins 11-14 ans Prix mangavore
Espace éphémère Médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
En manque d’idées et des questions à poser ?
Viens à la médiathèque rencontrer Emmanuel Corrado, professionnel du dessin animé, qui te conseillera pour participer au concours de dessin Mangavore.
Espace éphémère Médiathèque Simone de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
Short of ideas and questions to ask?
Come to the media library to meet Emmanuel Corrado, a professional cartoonist, who will advise you on how to enter the Mangavore drawing competition.
