ATELIER DESSINS À L’ENCRE DE CHINE OFFICE DE TOURISME Aspet
ATELIER DESSINS À L’ENCRE DE CHINE OFFICE DE TOURISME Aspet samedi 4 avril 2026.
ATELIER DESSINS À L’ENCRE DE CHINE
OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-18
Atelier créatif dessin à l’encre de Chine à l’office de tourisme avec Coline PRATVIEL !
Atelier de dessin à l’encre de Chine
Ouvert à tous à partir de 5 ans
Tarif 10 €
10 places disponibles
Paiement sur place auprès de l’artiste
Durant la période d’exposition, Coline proposera deux samedis d’ateliers pour découvrir et s’initier au dessin à l’encre de Chine.
Ces ateliers sont ouverts à tous, adultes comme enfants à partir de 5 ans. Chaque session accueille 10 participants. Tout le matériel nécessaire sera mis à disposition (encre de Chine, papier aquarelle, plume, pinceau, eau et feutres). Nous vous conseillons simplement de privilégier des vêtements sombres.
Laissez-vous transporter dans l’univers de Coline et laissez libre cours à votre imagination pour créer vos propres œuvres. Venez partager un moment convivial avec l’artiste, qui vous dévoilera sa passion et quelques secrets de création. 10 .
OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr
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English :
Creative workshop: Chinese ink drawing at the tourist office with Coline PRATVIEL!
L’événement ATELIER DESSINS À L’ENCRE DE CHINE Aspet a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE