ATELIER DESSINS À L’ENCRE DE CHINE OFFICE DE TOURISME Aspet

ATELIER DESSINS À L’ENCRE DE CHINE

OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-18

Atelier créatif dessin à l’encre de Chine à l’office de tourisme avec Coline PRATVIEL !

Atelier de dessin à l’encre de Chine

Ouvert à tous à partir de 5 ans

Tarif 10 €

10 places disponibles

Paiement sur place auprès de l’artiste

Durant la période d’exposition, Coline proposera deux samedis d’ateliers pour découvrir et s’initier au dessin à l’encre de Chine.

Ces ateliers sont ouverts à tous, adultes comme enfants à partir de 5 ans. Chaque session accueille 10 participants. Tout le matériel nécessaire sera mis à disposition (encre de Chine, papier aquarelle, plume, pinceau, eau et feutres). Nous vous conseillons simplement de privilégier des vêtements sombres.

Laissez-vous transporter dans l’univers de Coline et laissez libre cours à votre imagination pour créer vos propres œuvres. Venez partager un moment convivial avec l’artiste, qui vous dévoilera sa passion et quelques secrets de création. 10 .

OFFICE DE TOURISME Maison des Trois Vallées Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39 contact@opyrenees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop: Chinese ink drawing at the tourist office with Coline PRATVIEL!

L’événement ATELIER DESSINS À L’ENCRE DE CHINE Aspet a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE