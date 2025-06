ATELIER DESSINS Archipel du Divers avec Anthea Lubat LE CARRÉ Château-Gontier-sur-Mayenne 5 juillet 2025 14:00

ATELIER DESSINS Archipel du Divers avec Anthea Lubat LE CARRÉ 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 16:00:00

2025-07-05

Atelier avec Anthea Lubat au Carré

Chaque participant.e dessine sur sa feuille un motif choisi à partir des images en vrac, puis les feuilles circulent pour qu’une autre personne intervienne sur la feuille, jusqu’au tour complet du groupe. Investir les espaces et interstices laissées par les autres permet d’appréhender la composition dans l’espace de la feuille, et de créer un langage commun. L’objectif est de créer le plus de contraste possible entre les formes, les couleurs, les textures, les échelles, et se laisser aller à la création d’un récit protéiforme.

Durée 2h

enfants de 8 à 12 ans

de 10h à 12h

adolescents de 12 à 18 ans

de 14h à 16h

Tarif de 5€

Places limité, réservation conseillée

Réservation https://www.ardei-soft.com/chateaugontier/manif.html?refManif=1354&cause=1

Informations 02 43 09 21 52 .

LE CARRÉ 4B Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52

