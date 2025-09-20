Atelier dessins « Dessine le château de La Neuville en Hez tel que tu l’imagines » et exposition de maquettes de châteaux Mairie de La Neuville en Hez La Neuville-en-Hez

Atelier dessins « Dessine le château de La Neuville en Hez tel que tu l’imagines » et exposition de maquettes de châteaux Mairie de La Neuville en Hez La Neuville-en-Hez samedi 20 septembre 2025.

Atelier dessins « Dessine le château de La Neuville en Hez tel que tu l’imagines » et exposition de maquettes de châteaux 20 et 21 septembre Mairie de La Neuville en Hez Oise

Nombre de places limité. Enfants encadrés par les membres de l’Association Arts et Cultures. Matériel fourni par l’association organisatrice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’Association « Arts et Cultures – La Neuville en Hez » vous propose :

– un atelier dessins pour les enfants « Dessine le château de La Neuville en Hez tel que tu l’imagines. ». En effet, si nous connaissons bien l’emplacement du château fort qui dominait le village, personne ne sait vraiment à quoi il ressemblait … et nous avons demandé aux enfants de nous aider !

– de découvrir et apprécier, en lien avec l’histoire du château du village, les maquettes de châteaux fabriquées par les enfants du périscolaire ainsi que quelques dessins de nos petits artistes ; les maquettes ont été réalisées par les enfants avec l’aide des membres de l’association au cours de plusieurs séances

Venez nombreux admirer leur créativité !

Mairie de La Neuville en Hez 1 rue du 8 Mai 1945 60510 La Neuville en Hez La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France 06 24 01 31 94 https://artsetcultures-laneuvilleenhez.fr L’Association « Arts et Cultures – La Neuville en Hez » vous propose un atelier dessin pour les enfants, organisé à la mairie : « Dessine le château de La Neuville en Hez tel que tu l’imagines. ». En effet, si nous connaissons bien l’emplacement du château fort qui dominait le village, personne ne sait vraiment à quoi il ressemblait … et nous avons demandé aux enfants de nous aider ! Parking au pied de l’église et le long de la rue Eugène Corbillon.

L’Association « Arts et Cultures – La Neuville en Hez » vous propose :

Catherine Grasser