Atelier dessins d’oiseaux à la Cazba Cazba Piégros-la-Clastre mercredi 6 août 2025.

Cazba 103 La gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Venez apprendre a dessiner les oiseaux ! Atelier ouvert aux enfants et aux adultes.

Cazba 103 La gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 80 95 99 contact@cazba.art

English :

Come and learn how to draw birds! Workshop open to children and adults.

German :

Kommen Sie und lernen Sie, Vögel zu zeichnen! Offener Workshop für Kinder und Erwachsene.

Italiano :

Venite a imparare a disegnare gli uccelli! Laboratorio aperto a bambini e adulti.

Espanol :

¡Ven y aprende a dibujar pájaros! Taller abierto a niños y adultos.

L’événement Atelier dessins d’oiseaux à la Cazba Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme