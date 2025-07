Atelier dessins humoristiques pour petits et grands Salle Gare Haute du Funiculaire Le Tréport

Salle Gare Haute du Funiculaire Rue du Télécabine Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-08-21 10:30:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-08-21

A l’occasion de son exposition d’art surréaliste, le peintre Jean Claude Courchay invite petits et grands, en famille, entre amis, seul(e) (sauf pour les enfants qui doivent être accompagnés) ou en groupe, à venir tous les jeudis de l’été (juillet et août) à ses ateliers gratuits proposés le matin, de 10h30 à 12h, en gare haute du funiculaire au Tréport.

Uniquement sur réservation.

Salle Gare Haute du Funiculaire Rue du Télécabine Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 66 28 61 jc.courchay@club-internet.fr

English : Atelier dessins humoristiques pour petits et grands

To coincide with his exhibition of surrealist art, painter Jean Claude Courchay invites young and old, families, friends, individuals (except children, who must be accompanied) or groups, to come along every Thursday in the summer (July and August) to his free morning workshops, from 10.30am to 12pm, at the upper funicular station in Le Tréport.

Reservations required.

German :

Anlässlich seiner Ausstellung surrealistischer Kunst lädt der Maler Jean Claude Courchay Groß und Klein, Familien, Freunde, Einzelpersonen (außer Kinder, die begleitet werden müssen) oder Gruppen ein, jeden Donnerstag im Sommer (Juli und August) an seinen kostenlosen Workshops teilzunehmen, die morgens von 10:30 bis 12:00 Uhr im oberen Bahnhof der Standseilbahn in Le Tréport angeboten werden.

Nur nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

In concomitanza con la sua mostra di arte surrealista, il pittore Jean Claude Courchay invita grandi e piccini, famiglie, amici, singoli (tranne i bambini, che devono essere accompagnati) o gruppi a partecipare ogni giovedì d’estate (luglio e agosto) ai suoi laboratori mattutini gratuiti, dalle 10.30 alle 12.00, presso la stazione superiore della funicolare di Le Tréport.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Coincidiendo con su exposición de arte surrealista, el pintor Jean Claude Courchay invita a grandes y pequeños, familias, amigos, personas solas (excepto niños, que deben ir acompañados) o grupos a asistir todos los jueves de verano (julio y agosto) a sus talleres matinales gratuitos, de 10.30 a 12 h, en la estación superior del funicular de Le Tréport.

Reserva obligatoria.

