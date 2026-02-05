Atelier Dessous de plat en picassiette LA BULLE Vimoutiers
Atelier Dessous de plat en picassiette LA BULLE Vimoutiers mercredi 22 avril 2026.
Atelier Dessous de plat en picassiette
LA BULLE 8 rue Marie Harel Vimoutiers Orne
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
2026-04-22
Découvrez l’univers de la mosaïque avec la technique dite du Picassiette .
Réalisation d’un dessous de plat avec des tesselles en vaisselle ancienne.
Découverte et expérimentation des outils du mosaïste.
Technique de pose directe.
> Réservation obligatoire .
LA BULLE 8 rue Marie Harel Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 29 33 32 69 labullevimoutiers@gmail.com
