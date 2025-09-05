Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo Au musée Henri Barré Thouars
Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Parcours la campagne thouarsaise à la découverte de détails de maisons de caractère.
Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr
English : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo
Take a tour of the Thouars countryside to discover details of character houses.
Reservations required. Limited number of places.
German : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo
Durchstreife die Landschaft von Thouars und entdecke Details von charakteristischen Häusern.
Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
Fate un giro nella campagna di Thouars per scoprire i dettagli delle case di carattere.
Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti disponibili.
Espanol : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo
Recorra la campiña de Thouars para descubrir detalles de casas con carácter.
Imprescindible reservar. Plazas limitadas.
