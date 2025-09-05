Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo Au musée Henri Barré Thouars

Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo Au musée Henri Barré Thouars mercredi 1 avril 2026.

Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Parcours la campagne thouarsaise à la découverte de détails de maisons de caractère.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo

Take a tour of the Thouars countryside to discover details of character houses.

Reservations required. Limited number of places.

German : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo

Durchstreife die Landschaft von Thouars und entdecke Details von charakteristischen Häusern.

Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Fate un giro nella campagna di Thouars per scoprire i dettagli delle case di carattere.

Prenotazione obbligatoria. Numero limitato di posti disponibili.

Espanol : Atelier d’été ARCHIPAT 6/12 ans Rallye-Photo

Recorra la campiña de Thouars para descubrir detalles de casas con carácter.

Imprescindible reservar. Plazas limitadas.

