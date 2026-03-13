Atelier d’été balade dessinée Villeneuve-d’Ascq
Atelier d’été balade dessinée Villeneuve-d’Ascq mercredi 22 juillet 2026.
Atelier d’été balade dessinée
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Un carnet, des crayons de couleurs et des baskets, vous voilà paré à suivre Océane Azeau dans cette balade dessinée ! Le jardin, vêtu de ses plus beaux apparats estivaux vous sert de modèle.
Apprenez, dessinez, coloriez !
**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Tarif** gratuit
Un carnet, des crayons de couleurs et des baskets, vous voilà paré à suivre Océane Azeau dans cette balade dessinée ! Le jardin, vêtu de ses plus beaux apparats estivaux vous sert de modèle.
Apprenez, dessinez, coloriez !
**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Tarif** gratuit .
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With a notebook, colored pencils and sneakers, you’re all set to follow Océane Azeau on a drawing tour! The garden, dressed in its finest summer finery, is your model.
Learn, draw, color!
**Dates**: 2.30 pm to 4.30 pm
**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq
**Audience**: ages 6 and up
**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Price** free of charge
L’événement Atelier d’été balade dessinée Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme