Atelier d’été balade dessinée

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Un carnet, des crayons de couleurs et des baskets, vous voilà paré à suivre Océane Azeau dans cette balade dessinée ! Le jardin, vêtu de ses plus beaux apparats estivaux vous sert de modèle.

Apprenez, dessinez, coloriez !

**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Un carnet, des crayons de couleurs et des baskets, vous voilà paré à suivre Océane Azeau dans cette balade dessinée ! Le jardin, vêtu de ses plus beaux apparats estivaux vous sert de modèle.

Apprenez, dessinez, coloriez !

**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

With a notebook, colored pencils and sneakers, you’re all set to follow Océane Azeau on a drawing tour! The garden, dressed in its finest summer finery, is your model.

Learn, draw, color!

**Dates**: 2.30 pm to 4.30 pm

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: ages 6 and up

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Atelier d’été balade dessinée Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme