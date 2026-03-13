Atelier d’été de la nature à l’empreinte végétale (tataki-zomé)

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Après une balade découverte des fleurs et plantes du jardin de la Ferme du Héron, Noémie Lemaire (la Fabrique aux cocons) vous fait découvrir cet art ancestral japonais le tataki Zomé.

Cette activité artistique consiste à réaliser des empreintes de fleurs et plantes sur un tissu ..vous repartirez ainsi avec votre propre œuvre.

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Après une balade découverte des fleurs et plantes du jardin de la Ferme du Héron, Noémie Lemaire (la Fabrique aux cocons) vous fait découvrir cet art ancestral japonais le tataki Zomé.

Cette activité artistique consiste à réaliser des empreintes de fleurs et plantes sur un tissu ..vous repartirez ainsi avec votre propre œuvre.

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

After a stroll to discover the flowers and plants in the Ferme du Héron garden, Noémie Lemaire (la Fabrique aux cocons) introduces you to this ancestral Japanese art: tataki? Zomé.

This artistic activity involves making imprints of flowers and plants on fabric, and you’ll leave with your own piece of art.

**Meeting point** 2:30 pm

**Duration**: 2 h

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: 6 years and over

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Atelier d’été de la nature à l’empreinte végétale (tataki-zomé) Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme