Atelier d’été écriture avec la nature

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Lilotopia vous invite à une balade immersive naturelle très inspirante… les couleurs, les formes, les mouvements du jardin et de ses nombreux hôtes vous inspireront des mots, des phrases, des poèmes que vous coucherez sur le papier.

Un atelier créatif oscillant entre nature et écriture !

**Rendez-vous** à 14h30 et à 16h

**Durée** 2 séances de 1h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Lilotopia vous invite à une balade immersive naturelle très inspirante… les couleurs, les formes, les mouvements du jardin et de ses nombreux hôtes vous inspireront des mots, des phrases, des poèmes que vous coucherez sur le papier.

Un atelier créatif oscillant entre nature et écriture !

**Rendez-vous** à 14h30 et à 16h

**Durée** 2 séances de 1h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

Lilotopia invites you to take an immersive and inspiring natural stroll… the colors, shapes and movements of the garden and its many guests will inspire you to write words, phrases and poems.

A creative workshop between nature and writing!

**Dates**: 2.30pm and 4pm

**Duration**: 2 sessions of 1 hr

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: 7 years and over

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Atelier d’été écriture avec la nature Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme