Atelier d’été Géocaching de la biodiversité

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Au programme de cet après-midi une chasse au trésor 100% nature pour explorer, apprendre et comprendre la biodiversité. A vous de soulever les feuilles, explorer les troncs creux, aiguiser votre vue pour trouver les indices et répondre aux questions.

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) vous invite à un géocaching en pleine nature !

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Au programme de cet après-midi une chasse au trésor 100% nature pour explorer, apprendre et comprendre la biodiversité. A vous de soulever les feuilles, explorer les troncs creux, aiguiser votre vue pour trouver les indices et répondre aux questions.

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) vous invite à un géocaching en pleine nature !

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

On this afternoon’s program: a 100% nature treasure hunt to explore, learn and understand biodiversity. It’s up to you to lift the leaves, explore the hollow trunks, sharpen your eyesight to find the clues and answer the questions.

The LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux League for the Protection of Birds) invites you to a geocaching experience in the heart of nature!

**Meeting point**: 2:30 pm

**Duration**: 2 h

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Public**: 7 years and over

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Atelier d’été Géocaching de la biodiversité Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme