Atelier d’été initiation à l’aquarelle et découverte de la biodiversité locale

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Au cœur du jardin de la Ferme du Héron, observez et découvrez la biodiversité locale foisonnante. Lorène Russo vous accompagne et vous guide lors de cette découverte et vous propose de laisser s’exprimer votre côté artistique lors de cet atelier d’initiation à l’aquarelle.

**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 8 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Au cœur du jardin de la Ferme du Héron, observez et découvrez la biodiversité locale foisonnante. Lorène Russo vous accompagne et vous guide lors de cette découverte et vous propose de laisser s’exprimer votre côté artistique lors de cet atelier d’initiation à l’aquarelle.

**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 8 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

In the heart of the Ferme du Héron garden, observe and discover the abundant local biodiversity. Lorène Russo accompanies and guides you on this discovery, and invites you to express your artistic side in this introductory watercolor workshop.

**Meeting point**: 2.30 pm to 4.30 pm

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: 8 years and over

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Atelier d’été initiation à l’aquarelle et découverte de la biodiversité locale Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme