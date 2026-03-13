Atelier d’été Initiation au dessin naturaliste (jeune public 7-15 ans)

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Une feuille, un crayon, un peu d’observation et une pincée de créativité .. pas à pas trait après trait, venez croquer les trésors de Mère Nature.

Vincent Gavériaux, illustrateur, accompagne les plus jeunes à s’initier au dessin naturaliste.

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 1 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans jusque 15 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

Une feuille, un crayon, un peu d’observation et une pincée de créativité .. pas à pas trait après trait, venez croquer les trésors de Mère Nature.

Vincent Gavériaux, illustrateur, accompagne les plus jeunes à s’initier au dessin naturaliste.

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 1 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 7 ans jusque 15 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

A sheet of paper, a pencil, a little observation and a pinch of creativity … step by step, stroke by stroke, come and sketch the treasures of Mother Nature.

Illustrator Vincent Gavériaux introduces youngsters to naturalistic drawing.

**Meeting point**: 2:30 p.m

**Duration**: 1 h 30

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Public**: from 7 to 15 years old

**Good to know**: limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Atelier d’été Initiation au dessin naturaliste (jeune public 7-15 ans) Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme