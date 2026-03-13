Atelier d’été jouets buissonniers

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

C’est avec Stéphane de Jannat que petits et grands s’amuseront de la nature et réaliseront des jouets buissonniers par milliers !

Quelques branches, des fruits secs, de la ficelle .. liez, nouez, percez quelques trous …il en faut vraiment peu pour créer des jolis instruments de musique 100 % naturels !

**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 4 ans

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit

C’est avec Stéphane de Jannat que petits et grands s’amuseront de la nature et réaliseront des jouets buissonniers par milliers !

Quelques branches, des fruits secs, de la ficelle .. liez, nouez, percez quelques trous …il en faut vraiment peu pour créer des jolis instruments de musique 100 % naturels !

**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 4 ans

**Bon à savoir** en accès libre

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 Relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

With Stéphane de Jannat, young and old alike will have fun with nature and create thousands of bush toys!

A few branches, dried fruit, string … tie, knot, pierce a few holes … it really doesn’t take much to create pretty 100% natural musical instruments!

**Meeting point**: 2.30 4.30 p.m

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: ages 4 and up

**Good to know** free access

**Price** free

L’événement Atelier d’été jouets buissonniers Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme