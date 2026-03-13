Atelier d’été jouets buissonniers Villeneuve-d’Ascq
Atelier d’été jouets buissonniers Villeneuve-d’Ascq mercredi 8 juillet 2026.
Atelier d’été jouets buissonniers
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
C’est avec Stéphane de Jannat que petits et grands s’amuseront de la nature et réaliseront des jouets buissonniers par milliers !
Quelques branches, des fruits secs, de la ficelle .. liez, nouez, percez quelques trous …il en faut vraiment peu pour créer des jolis instruments de musique 100 % naturels !
**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 4 ans
**Bon à savoir** en accès libre
**Tarif** gratuit
C’est avec Stéphane de Jannat que petits et grands s’amuseront de la nature et réaliseront des jouets buissonniers par milliers !
Quelques branches, des fruits secs, de la ficelle .. liez, nouez, percez quelques trous …il en faut vraiment peu pour créer des jolis instruments de musique 100 % naturels !
**Rendez-vous** de 14 h 30 à 16 h 30
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 4 ans
**Bon à savoir** en accès libre
**Tarif** gratuit .
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 Relaismarque@lillemetropole.fr
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English :
With Stéphane de Jannat, young and old alike will have fun with nature and create thousands of bush toys!
A few branches, dried fruit, string … tie, knot, pierce a few holes … it really doesn’t take much to create pretty 100% natural musical instruments!
**Meeting point**: 2.30 4.30 p.m
**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq
**Audience**: ages 4 and up
**Good to know** free access
**Price** free
L’événement Atelier d’été jouets buissonniers Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme