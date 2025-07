Atelier d’été pour les 3/5 ans Chasse au trésor Au musée Henri Barré Thouars

Atelier d’été pour les 3/5 ans Chasse au trésor Au musée Henri Barré Thouars mardi 15 juillet 2025.

Atelier d’été pour les 3/5 ans Chasse au trésor

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Parcours le jardin à la recherche d’un trésor… Celui-ci va t’amener vers quelques grandes œuvres du musée…

Réservations obligatoires. Nombre de place limité.

Nombre de place limité. Réservation obligatoire. .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68 ecole.patrimoine@thouars.fr

English : Atelier d’été pour les 3/5 ans Chasse au trésor

Explore the garden in search of treasure… It will lead you to some of the museum’s great works…

Reservations required. Places are limited.

German : Atelier d’été pour les 3/5 ans Chasse au trésor

Durchstreife den Garten auf der Suche nach einem Schatz… Dieser wird dich zu einigen großen Werken des Museums führen…

Reservierungen sind erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Esplorate il giardino alla ricerca del tesoro… Vi condurrà ad alcune delle grandi opere del museo…

È necessaria la prenotazione. I posti sono limitati.

Espanol : Atelier d’été pour les 3/5 ans Chasse au trésor

Explore el jardín en busca de un tesoro… Le conducirá a algunas de las grandes obras del museo…

Reserva obligatoria. Plazas limitadas.

