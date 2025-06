Atelier d’été Maison de la truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 11 juillet 2025 10:00

Drôme

Atelier d’été Maison de la truffe et du Tricastin 2 rue de la république Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-11

2025-07-15

2025-07-18

2025-07-22

2025-07-25

2025-07-29

2025-08-01

2025-08-05

2025-08-08

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-22

Atelier découverte du patrimoine tricastin à destination des enfants entre 6 et 12 ans.

Maison de la truffe et du Tricastin 2 rue de la république

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 74 19 contact@musat.fr

English :

Discovery workshop on Tricastin’s heritage for children aged 6 to 12.

German :

Workshop zur Entdeckung des Kulturerbes der Region Tricastin für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Italiano :

Laboratorio di scoperta del patrimonio di Tricastin per bambini dai 6 ai 12 anni.

Espanol :

Taller de descubrimiento del patrimonio de Tricastin para niños de 6 a 12 años.

