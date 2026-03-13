Atelier d’été Théâtre de papier, les chauve souris en scène ! Villeneuve-d’Ascq
Atelier d’été Théâtre de papier, les chauve souris en scène ! Villeneuve-d’Ascq mercredi 26 août 2026.
Atelier d’été Théâtre de papier, les chauve souris en scène !
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
À l’occasion de la Nuit des chauve souris, Océane Azeau vous invite à ( re) découvrir ces mammifères ailés et alliés incontestables de la biodiversité en créant un joli théâtre de papier.
Un atelier créatif pour mettre les chauves-souris en avant-première !
**Rendez-vous** 14 h 30
**Durée** 2 h
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Tarif** gratuit
À l’occasion de la Nuit des chauve souris, Océane Azeau vous invite à ( re) découvrir ces mammifères ailés et alliés incontestables de la biodiversité en créant un joli théâtre de papier.
Un atelier créatif pour mettre les chauves-souris en avant-première !
**Rendez-vous** 14 h 30
**Durée** 2 h
**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq
**Public** à partir de 6 ans
**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Tarif** gratuit .
VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr
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English :
To mark Bat Night, Océane Azeau invites you to ( re ) discover these winged mammals, undisputed allies of biodiversity, by creating a pretty paper theater.
A creative workshop to give bats a sneak preview!
**Meeting point**: 2:30 p.m
**Duration**: 2 h
**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq
**Audience**: 6 years and over
**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)
**Price** free of charge
L’événement Atelier d’été Théâtre de papier, les chauve souris en scène ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme