Atelier d’été Théâtre de papier, les chauve souris en scène !

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

À l’occasion de la Nuit des chauve souris, Océane Azeau vous invite à ( re) découvrir ces mammifères ailés et alliés incontestables de la biodiversité en créant un joli théâtre de papier.

Un atelier créatif pour mettre les chauves-souris en avant-première !

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit

À l’occasion de la Nuit des chauve souris, Océane Azeau vous invite à ( re) découvrir ces mammifères ailés et alliés incontestables de la biodiversité en créant un joli théâtre de papier.

Un atelier créatif pour mettre les chauves-souris en avant-première !

**Rendez-vous** 14 h 30

**Durée** 2 h

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** nombre de places limité sur réservation par mail [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

To mark Bat Night, Océane Azeau invites you to ( re ) discover these winged mammals, undisputed allies of biodiversity, by creating a pretty paper theater.

A creative workshop to give bats a sneak preview!

**Meeting point**: 2:30 p.m

**Duration**: 2 h

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: 6 years and over

**Good to know** limited number of places booking by e-mail: [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

**Price** free of charge

L’événement Atelier d’été Théâtre de papier, les chauve souris en scène ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme