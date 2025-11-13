Atelier : Détectez vos talents dans le secteur de l’industrie Cités des métiers Saint-Omer

Atelier : Détectez vos talents dans le secteur de l’industrie Jeudi 13 novembre, 09h00 Cités des métiers Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

Cet atelier, ouvert à tous, est conçu pour vous aider à détecter votre potentiel et à vous démarquer sur le marché du travail.

Vous participerez à des exercices digitaux interactifs qui mettront en lumière vos atouts professionnels.

Une opportunité unique pour explorer de nouvelles perspectives et renforcer votre confiance en vous. Venez vivre une expérience enrichissante !

(les personnes inscrites à l’atlier de detection, participerons aussi à l’atelier de l’après midi).

Cités des métiers Place du 8 mai 1945 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Plongez dans une matinée dédiée à la découverte de vos talents et de vos compétences dans le secteur de l’industrie !