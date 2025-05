Atelier détection de Potentiel: Êtes-vous fait pour les métiers de la Santé ? – Agence RENNES EST Rennes, 10 juin 2025, Rennes.

Atelier détection de Potentiel: Êtes-vous fait pour les métiers de la Santé ? Agence RENNES EST Rennes Mardi 10 juin, 13h30

Venez découvrir les métiers de la santé et trouvez votre orientation professionnelle ! Vous souhaitez changer de voie ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Les métiers de la santé vous attirent et vous vous demandez s’ils peuvent vous correspondre ?Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel : – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation – Bénéficiez de propositions concrètes immédiates (immersions professionnelles, formation, recrutement …). Et si c’était pour vous ? Inscrivez-vous en ligne pour en découvrir plus. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Plongez au cœur des secteurs de la santé grâce à un événement unique ! Organisé par France Travail, cet événement vous offre l’opportunité de découvrir ces secteurs et d’acquérir des connaissances approfondies sur les métiers de la santé. Déroulé de l’événement : 10/06/2025 : Atelier de Détection de Potentiel : Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation. Possibilité de réaliser des immersions professionnelles avec des entreprises partenaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-10T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-10T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/443949

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine