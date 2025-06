Atelier détection de Potentiel: Êtes-vous fait pour les métiers du secteur de la sécurité ? – Agence RENNES EST Rennes 3 juillet 2025

Venez découvrir les métiers du secteur de la sécurité et trouvez votre orientation professionnelle ! Vous souhaitez changer de voie ? Vous ne savez pas vers quel secteur vous orienter ? Les métiers du secteur de la sécurité vous attirent et vous vous demandez s’ils peuvent vous correspondre ?Participez à une session de détection de potentiels pour envisager votre avenir professionnel : – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation – Bénéficiez de propositions concrètes immédiates (immersions professionnelles, formation, recrutement …). L’atelier de détection de potentiel que nous vous proposons s’adresse à toute personne intéressée par le secteur, quel que soit son profil et son parcours professionnel ou personnel. Toutefois, un casier judiciaire vierge est un prérequis incontournable pour exercer dans ce secteur.Et si c’était pour vous ? Inscrivez-vous en ligne pour en découvrir plus. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Plongez au cœur du secteur du secteur de la sécurité grâce à un événement unique ! Organisé par France Travail, cet événement vous offre l’opportunité de découvrir ces secteurs et d’acquérir des connaissances approfondies sur les métiers du secteur de la sécurité. Déroulé de l’événement : 03/07/2025 : Atelier de Détection de Potentiel : Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/456196

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine