Atelier Détection de potentiel. Etes vous fait(e) pour travailler dans l’ Industrie ? Agence LYON ALBERT THOMAS Lyon

Atelier Détection de potentiel. Etes vous fait(e) pour travailler dans l’ Industrie ? Mercredi 19 novembre, 07h00 Agence LYON ALBERT THOMAS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T07:00:00+01:00 – 2025-11-19T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T07:00:00+01:00 – 2025-11-19T10:00:00+01:00

Vous avez un projet de reconversion professionnelle dans le domaine de l’Industrie ? Vous souhaitez découvrir quels secteurs d’activités recrutent ? Les ateliers Détection de Potentiel permettent aux demandeurs d’emploi d’explorer leur potentiel d’habilités et de découvrir des secteurs d’activités porteurs.

-Présentation de la détection de potentiel -Echange avec un spécialiste du secteur : Présentation du marché du travail et des opportunités de formation dans les métiers de l’Industrie -Evalu

Agence LYON ALBERT THOMAS 69008 Lyon Lyon 69008 Mermoz Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

