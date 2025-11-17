ATELIER DETECTION DE POTENTIEL INDUSTRIE Agence CAVAILLON Cavaillon

ATELIER DETECTION DE POTENTIEL INDUSTRIE Lundi 17 novembre, 08h00 Agence CAVAILLON Vaucluse

Vous souhaitez découvrir le secteur de l’industrie et les opportunités d’emploi ? Alors venez participer à notre atelier de présentation qui sera suivi d’une session de détection de potentiel dans ce secteur. Venez testez vos aptitudes avec des exercices de mises en situation.

Cet atelier aura lieu le 17 novembre de 09h00 à 12h00 dans les locaux de votre agence France Travail Cavaillon. Nous vous présenterons les différents secteurs d’activité, les postes disponibles ainsi que les formations li

Agence CAVAILLON 84300 Cavaillon Cavaillon 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

