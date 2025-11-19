Atelier détection de potentiel Industrie Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Billy-sur-Aisne
Atelier détection de potentiel Industrie Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Billy-sur-Aisne mercredi 19 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00
Si vous êtes en recherche d’orientation professionnelle et potentiellement intéressé(e) de venir découvrir un secteur qui recrute et qui forme ses futurs salariés :
- Présentation du secteur ( Marché du travail / les Métiers sur le bassin)
- Exercices permettant de détecter des habiletés et un intérêt pour accéder aux métiers.
Et au final permettre la promotion et la valorisation de votre candidature auprès des employeurs.
