Atelier détection de potentiel Industrie Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Billy-sur-Aisne

Atelier détection de potentiel Industrie Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Billy-sur-Aisne mercredi 19 novembre 2025.

Atelier détection de potentiel Industrie Mercredi 19 novembre, 08h00 Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Si vous êtes en recherche d’orientation professionnelle et potentiellement intéressé(e) de venir découvrir un secteur qui recrute et qui forme ses futurs salariés :

Présentation du secteur ( Marché du travail / les Métiers sur le bassin)

Exercices permettant de détecter des habiletés et un intérêt pour accéder aux métiers.

Et au final permettre la promotion et la valorisation de votre candidature auprès des employeurs.

Billy-sur-Aisne – Agence SOISSONS 02200 Billy-sur-Aisne Billy-sur-Aisne 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518554 »}]

Si vous êtes en recherche d’orientation professionnelle et potentiellement intéressé(e) de venir découvrir un secteur qui recrute et qui forme ses futurs salariés. #TousMobilisés La semaine de l’industrie