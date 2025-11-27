Atelier détection de potentiel : métiers de l’industrie Agence BREST EUROPE Brest

Atelier détection de potentiel : métiers de l’industrie Jeudi 27 novembre, 07h45 Agence BREST EUROPE Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T07:45:00 – 2025-11-27T11:30:00

Fin : 2025-11-27T07:45:00 – 2025-11-27T11:30:00

L’atelier Détection de Potentiel vous permettra d’évaluer vos habiletés à vous orienter vers les métiers de l’industrie. Il se caractérise par des exercices de simulation au poste de travail. Au travers d’exercices et de questionnaires, venez découvrir vos savoirs faire et envisager un nouvel avenir professionnel !

Prévoir la matinée.

Agence BREST EUROPE 29200 Brest Brest 29200 Saint-Marc Finistère Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/462997 »}]

L’atelier Détection de Potentiel vous permettra d’évaluer vos habiletés à vous orienter vers les métiers de l’industrie. Il se caractérise par des exercices de simulation au poste de travail. Détection de potentiel La semaine de l’industrie