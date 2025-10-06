Atelier Détection de Potentiel – Secteur Bâtiment Agence RENNES CENTRE Rennes

Atelier Détection de Potentiel – Secteur Bâtiment Agence RENNES CENTRE Rennes Lundi 6 octobre, 09h00 Ille-et-Vilaine

En recherche d’une première expérience ou d’une nouvelle orientation professionnelle, prenez un temps pour mieux vous connaître et explorer un secteur qui recrute et dans lequel vous pourrez vous épanouir !En une demi-journée, offrez un nouveau départ à votre projet professionnel. Participez à une séance de Détection de vos Potentiels, à travers des exercices ludiques. Testez vos prédispositions pour travailler dans le secteur du bâtiment.Cet atelier vous permettra de révéler vos atouts et de vous projeter au mieux dans le cadre de votre parcours de retour à l’emploi.N’attendez plus et construisons ensemble votre projet professionnel fiable et durable.

– Accueil à 9 heures précises- Exercices – Présentation et inscription sur les évènements de la « Semaine du Bâtiment »

Début : 2025-10-06T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T12:30:00.000+02:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine