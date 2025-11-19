Atelier Détection de potentiel secteur : INDUSTRIE Agence LANESTER Lanester

Atelier Détection de potentiel secteur : INDUSTRIE Mercredi 19 novembre, 13h00 Agence LANESTER Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:00:00 – 2025-11-19T15:00:00

Fin : 2025-11-19T13:00:00 – 2025-11-19T15:00:00

Le secteur de l’industrie vous intéresse ? Vous n’avez pas de formation, pas d’expérience mais vous voudriez savoir si vous avez les aptitudes pour accéder à ce secteur ? Afin d’ôter vos doutes sur cette orientation, rejoignez nous pour vérifier votre potentiel lors de l’atelier détection potentiel industrie ».

Les ateliers de Détection de Potentiels permettent grâce à des exercices qui reproduisent par analogie les principales caractéristiques des métiers de vous donner une idée sur votre poten

Agence LANESTER 56600 Lanester Lanester 56600 Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/502463 »}]

Le secteur de l’industrie vous intéresse ? Vous n’avez pas de formation, pas d’expérience mais vous voudriez savoir si vous avez les aptitudes pour accéder à ce secteur ? La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution