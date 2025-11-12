atelier détection potentiel pour le secteur du nucléaire Cosne-Cours-sur-Loire – Agence COSNE COURS SUR LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire

atelier détection potentiel pour le secteur du nucléaire Mercredi 12 novembre, 07h45 Cosne-Cours-sur-Loire – Agence COSNE COURS SUR LOIRE Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T07:45:00 – 2025-11-12T11:00:00

Fin : 2025-11-12T07:45:00 – 2025-11-12T11:00:00

L’agence France travail de Cosne sur Loire, vous propose de participer à : un atelier de mise en situation pratique ayant pour objectif de détecter vos habilités et votre potentiel pour vous former ou travailler dans les métiers du secteur nucléaire. La réussite de cet atelier pourra vous permettre de valoriser vos candidatures auprès des employeurs 3 exercices à effectuer afin de découvrir votre capacité à : – travailler en équipe – travailler sous tension – communiquer – respecter des normes e

Cosne-Cours-sur-Loire – Agence COSNE COURS SUR LOIRE 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-sur-Loire Nièvre Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/485800 »}]

L’agence France travail de Cosne sur Loire, vous propose de participer à : un atelier de mise en situation pratique ayant pour objectif de détecter vos habilités et votre potentiel pour vous former ou La semaine de l’industrie Détection de potentiel