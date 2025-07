Atelier d’etegami, l’art japonais de l’« image-message » Médiathèque de St Martin-Valmeroux Saint-Martin-Valmeroux

Atelier d'etegami, l'art japonais de l'« image-message » Médiathèque de St Martin-Valmeroux Saint-Martin-Valmeroux mercredi 16 juillet 2025.

16 et 23 juillet Sur inscription Coût 20 euros

Découvrez l’art de l’etegami, un art japonais accessible à tous, qui invite à la créativité, à l’échange et à la lenteur

Qu’est ce que l’etegami?

L’etegami, qui signifie littéralement « image-message », est un art né au Japon dans les années 1970 grâce à Koike Kunio. À la différence de la calligraphie traditionnelle, l’etegami valorise la spontanéité et l’expression personnelle. Sa devise : « Si c’est maladroit, c’est bien. Soyons maladroits. »

À travers des gestes simples et sincères, chacun est invité à peindre des objets du quotidien – fleurs, fruits, légumes, scènes de saison – accompagnés de quelques mots choisis, puis à les envoyer par la poste. C’est une manière poétique de se relier à soi, à la nature, et aux autres.

Pourquoi proposer un atelier d’etegami ?

Dans une société où tout va vite, l’etegami offre une parenthèse de lenteur et d’attention. Cet atelier est ouvert à tous, sans prérequis artistique. Il s’agit de partager un moment convivial, de découvrir un art simple et profond, et de porter un regard sensible sur le monde qui nous entoure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-16T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-23T17:00:00.000+02:00

1

https://www.billetweb.fr/atelier-d-etegami-l-art-japonais-de-l-image-message

Médiathèque de St Martin-Valmeroux 1, rue du pré du Mergue, Saint-Martin-Valmeroux, France Saint-Martin-Valmeroux Saint-Martin-Valmeroux 15140 Cantal