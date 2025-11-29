Atelier détente créative Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Atelier détente créative Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches samedi 29 novembre 2025.
Atelier détente créative
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Atelier détente créative (coloriage gribouillage zentangle), animé par Sylvie. Prévoir du papier et des stylos feutres de taille moyenne ou double pointe (fournis si nécessaire), venez vous initier à cette technique simple de détente et de lâcher prise. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98
