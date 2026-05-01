Écommoy

Atelier Détente créative

Écommoy Sarthe

Tarif : 120 – 120 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Détente créative, une invitation à explorer vos ressources à travers une expérience liant bien-être, expression créative et nature, dans un espace chaleureux avec jardin.

Détente créative à Ecommoy

Avec l’arrivée du printemps, j’ai le plaisir de vous proposer un temps pour ralentir, respirer et créer ✨

Océane Baudewyn et moi avons eu envie de collaborer autour d’un format mêlant nos deux univers. Nous partagerons ces moments dans un lieu ressourçant, à Ecommoy.

Une journée

Dimanche 31 mai, de 9h30 à 17h pour la fête des mères, un moment à partager ou à offrir.

Cette proposition s’inscrit dans une approche sensible, mêlant respiration, écoute du corps, partage et exploration créative, accessibles à toutes et tous.

Vous trouverez tous les détails dans les flyers en pièces jointes. Je reste disponible pour répondre à vos questions ou pour réserver votre place.

Pensez à réserver votre place !

Au plaisir de vous retrouver, .

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 24 46 09 sfallou.sophro.hypno@gmail.com

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English :

Creative Relaxation, an invitation to explore your resources through an experience combining well-being, creative expression and nature, in a warm garden setting.

L’événement Atelier Détente créative Écommoy a été mis à jour le 2026-05-05 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois