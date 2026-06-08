Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif La Maison Trop Cool Genêts
Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif La Maison Trop Cool Genêts samedi 27 juin 2026.
Genêts
Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif
La Maison Trop Cool 26 rue de l’Ortillon Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:15:00
fin : 2026-06-27 19:15:00
Date(s) :
2026-06-27
Atelier pour se détendre et s’initier à du dessin simplement avec quelques feutres pointe moyenne ou double pointe (fournis si nécessaire), pour enfants (à partir de 8 ans) et adultes. Participation financière libre. Possibilité d’atelier sur demande. .
La Maison Trop Cool 26 rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98
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English : Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif
L’événement Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Genêts a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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