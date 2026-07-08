Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif La Maison Trop Cool Genêts
mercredi 22 juillet 2026 · La Maison Trop Cool · Genêts
Informations pratiques
Genêts
Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif
La Maison Trop Cool 26 rue de l’Ortillon Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier pour se détendre et s’initier à du dessin simplement avec quelques feutres pointe moyenne ou double pointe (fournis si nécessaire), pour enfants (à partir de 8 ans) et adultes. Participation financière libre. Possibilité d’atelier sur demande. .
La Maison Trop Cool 26 rue de l’Ortillon Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif
L’événement Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif Genêts a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Genêts (Manche)
- Promenade à la recherche des oiseaux dans les prés salés de Genêts Place des Halles Genêts 8 juillet 2026
- Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif La Maison Trop Cool Genêts 8 juillet 2026
- Concert Sonia et Nigel Bar associatif L’Ecurie Genêts 10 juillet 2026
- Courses hippiques Genêts 12 juillet 2026
- Concert Enomystik Bar associatif L’Ecurie Genêts 12 juillet 2026