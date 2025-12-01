Atelier détente créative griffonnage et zentangle Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Atelier détente créative griffonnage et zentangle

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 16:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Un moment de détente et de création avec du griffonnage et du zentangle (dessin zen). Amenez feutres pointe moyenne ou double pointe (sinon fournis). Grands enfants et adultes bienvenus. Inscriptions conseillées, prix libre. .

+33 6 89 53 03 98 valessi@orange.fr

