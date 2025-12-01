Atelier détente créative griffonnage et zentangle Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Atelier détente créative griffonnage et zentangle Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches lundi 22 décembre 2025.
Atelier détente créative griffonnage et zentangle
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 16:30:00
Date(s) :
2025-12-22
Un moment de détente et de création avec du griffonnage et du zentangle (dessin zen). Amenez feutres pointe moyenne ou double pointe (sinon fournis). Grands enfants et adultes bienvenus. Inscriptions conseillées, prix libre. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 valessi@orange.fr
English :
L’événement Atelier détente créative griffonnage et zentangle Avranches a été mis à jour le 2025-12-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts