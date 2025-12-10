Atelier détente créative griffonnage et zentangle Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Atelier détente créative griffonnage et zentangle
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 16:30:00
2026-01-10
Un moment de détente et de création libre avec du griffonnage et la technique du zentangle. Amenez vos feutres pointe moyenne ou double pointes (sinon fournis) ; adultes et grands enfants bienvenus. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 valessi@orange.fr
