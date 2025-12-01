Atelier détente créative griffonnage zentangle Bar associatif L’Ecurie Genêts

Atelier détente créative griffonnage zentangle

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 14:30:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Atelier pour se détendre et s’initier à du dessin simplement avec quelques feutres pointe moyenne ou double pointe (fournis si nécessaire), pour enfants (à partir de 8 ans) et adultes. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 89 53 03 98 valessi@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier détente créative griffonnage zentangle

L’événement Atelier détente créative griffonnage zentangle Genêts a été mis à jour le 2025-12-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts