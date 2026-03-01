Atelier d’éveil artistique parents-enfants… et goûter ! Artannes-sur-Indre

Atelier d’éveil artistique parents-enfants… et goûter !

Atelier d’éveil artistique parents-enfants… et goûter !

Le mercredi 25 mars 2026 à 16h00

A partir de 1 an

Sur réservation: bibliotheque-brehemont@orange.fr 02 47 96 09 58

Un atelier d’écoute musicale et de jeu théâtral autour de l’imaginaire des oiseaux: chants, jeux d’imitation, rondes d’oiseaux. Par les comédiennes du spectacle Touik Touik Philomele !

Dans une approche sensible pleine de délicatesse et d’attention, des appeaux sont utilisés pour faire surgir sous les yeux des enfants un univers ornithologique et musical. Conviés à l’atelier de manière active et dynamique, les enfants et les parents ou accompagnateur·rice·s sont invité·e·s à toucher, écouter, participer au fur à mesure des propositions. .

3 Rue des Déportés Artannes-sur-Indre 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 09 58 bibliotheque-brehemont@orange.fr

English :

A parent-child art workshop… and a snack!

Wednesday, March 25, 2026 at 4:00 pm

From 1 year old

By reservation: bibliotheque-brehemont@orange.fr 02 47 96 09 58

A workshop of musical listening and theatrical play around the imaginary world of birds…

