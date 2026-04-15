Atelier d’éveil – Artistique, Périscolaire, Francaltroff

Atelier d’éveil – Artistique Mardi 12 mai, 09h00 Périscolaire Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T11:00:00+02:00

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).

Au programme: lecture, comptines et création artistique sur le thème du printemps, des chenilles et des papillons.

Périscolaire francaltroff, 29 Rue des Jardins Francaltroff 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0626740371 »}]

Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation sur le thème de la chenille et du papillon.