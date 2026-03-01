Atelier d’éveil autour de la découverte du vinyle

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18 16:45:00

Date(s) :

2026-03-18

Pour les 3 à 6 ans.

En partenariat avec le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Grand Cahors.

Pour les 3 à 6 ans.

En partenariat avec le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Grand Cahors.

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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

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English :

For ages 3 to 6.

In partnership with the Conservatoire de musique et d'art dramatique du Grand Cahors.

L’événement Atelier d’éveil autour de la découverte du vinyle Mercuès a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot