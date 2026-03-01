Atelier d’éveil autour de la découverte du vinyle Mercuès
Atelier d’éveil autour de la découverte du vinyle Mercuès mercredi 18 mars 2026.
Atelier d’éveil autour de la découverte du vinyle
188 Rue du Jardinier Mercuès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 16:00:00
fin : 2026-03-18 16:45:00
Date(s) :
2026-03-18
Pour les 3 à 6 ans.
En partenariat avec le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Grand Cahors.
Pour les 3 à 6 ans.
En partenariat avec le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Grand Cahors.
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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67
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English :
For ages 3 to 6.
In partnership with the Conservatoire de musique et d'art dramatique du Grand Cahors.
L’événement Atelier d’éveil autour de la découverte du vinyle Mercuès a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot