Atelier d’éveil BB lit Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Atelier d’éveil BB lit Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 11 avril 2026.
Périgueux
Atelier d’éveil BB lit
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 11:00:00
Date(s) :
2026-04-11
De 0 à 3 ans .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Atelier d’éveil BB lit
L’événement Atelier d’éveil BB lit Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux
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