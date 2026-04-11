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Atelier d’éveil BB lit Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Atelier d’éveil BB lit Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Atelier d’éveil BB lit Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 11 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Pierre Fanlac

Adresse : 12 Avenue Georges Pompidou

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Atelier d’éveil BB lit

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-11 11:00:00

Date(s) :
2026-04-11

De 0 à 3 ans   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Atelier d’éveil BB lit

L’événement Atelier d’éveil BB lit Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux

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