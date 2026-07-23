Atelier d’éveil corporel avec le cheval (adultes) La Boussac
samedi 1 août 2026 · La Boussac
Informations pratiques
La Boussac
Atelier d’éveil corporel avec le cheval (adultes)
3 Lieu-dit Le Bézier La Boussac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-09-05
Je propose des ateliers d’éveil corporel avec le cheval pour les adultes
Au programme
Temps d’éveil corporel sur ballon
Contact avec les chevaux
travail en liberté dans le manège .
3 Lieu-dit Le Bézier La Boussac 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 98 17 78
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English :
L’événement Atelier d’éveil corporel avec le cheval (adultes) La Boussac a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel