Informations pratiques

La Boussac

Atelier d’éveil corporel avec le cheval (adultes)

3 Lieu-dit Le Bézier La Boussac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-09-05

Je propose des ateliers d’éveil corporel avec le cheval pour les adultes

Au programme

Temps d’éveil corporel sur ballon

Contact avec les chevaux

travail en liberté dans le manège .

3 Lieu-dit Le Bézier La Boussac 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 98 17 78

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English :

L’événement Atelier d’éveil corporel avec le cheval (adultes) La Boussac a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel