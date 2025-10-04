Atelier d’éveil corporel Médiathèque De Saint-Céré Saint-Céré

Atelier d’éveil corporel Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque De Saint-Céré Lot

réservé aux enfants de 2 à 6 ans et leurs accompagnants adultes

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Offrez-vous un temps de partage privilégié entre parents et enfants !

Bougez, explorez et jouez ensemble avec les rythmes et les mouvements dans l’espace, pour stimuler la créativité, la coordination et la complicité.

Un atelier ludique et dynamique où petits et grands s’amusent en découvrant le plaisir du mouvement partagé.

Médiathèque De Saint-Céré 18 Avenue Victor Hugo 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 0565381814 https://mediatheque.saint-cere.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 38 18 14 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@saint-cere.fr »}]

@ Stéphanie Morier